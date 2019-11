Trotjänaren M/S Karin – en 40-åring på Skanssundsleden

Anmäl text- och faktafel

Vägfärjan Karin är en dam som är still going strong. Hon byggdes 1979 på Åsi-verken i Åmål och sattes i maj samma år in i trafik på den så kallade Skanssundsleden. Detta cirka 330 meter breda sund, som på denna plats är skiljelinje mellan Grödinge och Mörkö socknar.

Norr om sundet ligger Järnafjärden och söder därom Himmerfjärden. Genom sundet passerar dagligen en mängd fartyg till och från Södertälje (Mälaren) och tvärs över sundet passerar väg 569, som går mellan väg 225 (Smällans gård) och söderut över Mörkö ned till väg 525 (gamla E4 i närheten av Hölö).

Karin tillhör Trafikverket – Färjerederiet. Färjan är 50 meter lång. 11.7 meter bred och är utrustad med fyra Volvo Penta TMD 122 dieslar. Dess transportkapacitet är 22 personbilar samt 148 passagerare. Fartygets fartresurser är 9 knop men den hastigheten lär den inte komma upp i under den korta överfarten.

Vägfärjan är ett populärt färdsätt för den befolkning som är bosatt på Mörkösidan av sundet och som har sin arbetsplats på Grödingesidan. Det är också en mycket populär turistled. Mängder av bilister från södra Svealand har hittat denna vackra “förbifart” för sin resa till det större färjeläget i Nynäshamn.

Vägfärjan Karin har fått sitt namn efter drottningen Karin Månsdotter – hustru till kung Erik XlV. Drottningen sägs – enligt historien – ha flytt till sin väninna som bodde på slottet Hörningsholm på Mörkö, då hennes make vid ett tillfälle fått ett vredesutbrott. Karin hade blivit skrämd av makens utbrott och flykten hade gått över Skanssundet. Detta skall vara historien bakom dopnamnet.

Hur ekipaget, som förde drottningen över sundet såg ut, finns ej angett i historien men troligen var det någon form av mindre flotte som sköttes av en färjkarl. Senare kom så kallade linfärjor och först på 1950-talet kom den första motordriva färjan till Skanssundet.

Detta sund som i alla tider haft en strategisk militär betydelse, har haft försvarsanläggningar i form av skansar. På båda sidor om Skanssundet, vid Hörningsholm och på ytterligare ett par platser i omedelbar närhet fanns sådana militära befästningar.

Historien kan berätta om hur den militära truppen vid Hörningsholmsskansen lämnade sin postering ett dygn innan den ryska galärflottan kom 1719 för att bränna och röva utefter vår östra kust.

Idag syns inga fientliga fartyg i sundet. Trotjänaren Karin pilar tvärs över detsamma enligt fastställd tidtabell. Jag önskar lycka till på alla fortsatta turer.

Max Möllerfält