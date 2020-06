Unik skärgårdsorientering hela sommaren lång på Rånö: ”Det är helt magiskt”

Upplägget innebär en nybörjarbana och därefter tre unika banor som görs om för juni, juli och augusti. De är 2,5, 3,5 och 5 kilometer långa och tillgängliga för den som laddar ner en karta på internet.

– Man går in på Rånö skärgårdsorienterings hemsida, laddar ner den karta man vill ha och skriver ut den. Sedan swishar man 50 kronor till föreningen och ger sig av, säger Rickard Olsson, ordförande i Kamrat-och idrottsföreningen (KIF).

Själv är före detta elitorienterare och fostrad i Nynäshamns orienteringsklubb även om han som vuxen har bott i Lidingö. 2018 startade KIF evenemanget Rånö Skärgårdsorientering och i år skulle det ske igen 7–8 augusti men i och med coronasmittan var man tvungen att tänka om för att hitta ett alternativt sätt att locka ut folk i skärgårdsskogen. I år kommer man därför kunna orientera på Rånö under hela sommaren och eftersom man kan springa de olika banorna när man själv önskar så undviker man också folksamlingar. Rickard Olsson, sommargäst i tredje generationen på Norrö som sitter ihop med Rånö, tycker att miljön lämpar sig alldeles utmärkt för just orientering och redan två dagar in i juni hade 750 personer börjat ladda ner kartor till skärgårdsorienteringen.

– Det är en fantastisk miljö och det finns inga kartor på några andra skärgårdsöar av den här lite mindre storleken. Det här är unikt på det sättet. Och mitt på Rånö är det verkligen vildmark medan om man kommer ut mot Mysingen så blir det nakna klipphällar och vita sandstränder – att få springa i det är helt magiskt!

Till Rånö tar man sig enklast med skärgårdsbåt från Nynäshamn.