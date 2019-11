V och C kommer att vara panka under 2020 – får inget lokalt partistöd

Anmäl text- och faktafel

2020 kommer att bli ett mycket knapert år för två av de tio politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Nynäshamn. Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer nämligen inte att få något lokalt partistöd från Nynäshamns kommun.

Senast den 30 juni varje år måste de politiska partierna lämna in en redovisning till Nynäshamns kommun om hur de använder sitt stöd. Centerpartiets redovisning kom in i augusti. Vänsterpartiet lämnade in sina dokument i september, strax efter att NP hade ringt upp partiet och frågat varför det saknades.

På sitt senaste sammanträde beslutade kommunfullmäktige att C och V nästa år får klara sig utan det lokala partistödet, på grund av det fel som de har begått.

V och C går nu miste om 95 500 kronor vardera. Det lokala partistödet utgör en väldigt stor del av intäkterna för alla politiska partiers lokalavdelningar, eftersom intäkterna från medlemsavgifter är små. Att partierna inte får några pengar kan bland annat få till följd att det det blir svårare för dem att ordna aktiviteter som riktar sig till allmänheten.