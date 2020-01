Villaägare vaknade av inbrottstjuvar – två gripna

En villaägare vaknade av att inbrottstjuvar var i full färd med att bryta sig in hans hus.

När tjuvarna upptäcktes av den boende blev de rädda och hoppade in i en bil och försökte köra från platsen. Men det de inte visste var att det hade kört in på en återvändsgata, men det visste villaägaren som hoppade in i sin egen bil och blockerade vägen så att inbrottstjuvarna inte kunde åka därifrån.

När tjuvarna insåg misstaget hoppade de ut ur bilen och försvann springandes.

När polisen sedan kom till platsen kunde de med hjälp av en polishund spåra upp en av gärningsmännen i ett skogsområde alldeles intill. Den andra gärningsmannen kunde gripas på en gata i närhet.

Flyktbilen som tjuvarna använde visade sig ha stulits från en villaägare i området som också utsattes för inbrott.

Båda är nu misstänkta för bland annat grov stöld och tillgrepp av bil.