"Vinnarlåtar" är temat i veckans Idol – yngsta deltagaren Nova gör mashup

Så fort han fick chansen skickade Nova Luthers pappa in ett tips till TV4 om att dottern besatt stor talang. Ansökningsprocessen var först digital och sedan inför träffarna med juryn följdes Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När Nova Luther väl fick provsjunga var det inte som hon hade förväntat sig.

– Redan i våras när man sökte så var det speciellt. Det var inte de här långa, ringlande köerna till audition utan vi var bara fem–tio personer som satt i väntrummet samtidigt, säger hon.

Flera av deltagarna har varit sjuka i corona, därför har fredagsfinalerna delvis spelats in på deras respektive hotellrum. Nova Luther är dock en av dem som har klarat sig från sjukdom. Juryn har fallit pladask för Nova Luthers stämma och hon var en av dem som skickades direkt till kvalveckan efter sin provsjungning. Trots omständigheterna ångrar hon inte att hon sökte just till årets säsong.

– Jag har klarat mig och mår fortfarande bra. Hade det varit som vanligt hade man till exempel behövt vänta många fler timmar på att få sjunga för juryn. Det är förstås tråkigt att det inte får vara så stor publik, men det kan samtidigt vara nyttigt för mig att vänja mig med några få och att det sedan växer och blir fler och fler, säger hon.

Nova Luther har växt upp i Stockholm och bor i Mälarhöjden, med mamma och lillebror som också var med som stöd vid audition – och en pappa som själv sysslat med musik.

– Han har alltid hållit på och det är ett gemensamt intresse vi har. Han har spelat i ett afroband och hållit på med musik hela livet, säger hon.

Att man kan sakna familjen när man är 16 och bor hemifrån för första gången under en längre period är inte konstigt. Men Nova Luther verkar hantera hemlängtan med jämnmod.

– Jag har kommit in i det på ett bra sätt och har kunnat åka hem när man fått göra det. Jag bor ändå i Stockholm, det är svårare för de som bor i Norrland.

Veckans tema är "vinnarlåtar" och Nova Luther har valt Robyns "Dancing on my own" – fast med en twist.

– Bakgrundsmusiken kommer vara Oskar Linnros låt "Från och med du" och så kommer jag sjunga "Dancing on my own"-texten till. Så det är som en mashup mellan de två.

Deltagarna får nu umgås mer än tidigare när de har varit tvungna att sitta i karantän. De äter frukost tillsammans, men får inte besöka varandras hotellrum. Nova Luther berättar att hon umgås med alla, men är lite extra ledsen över att Maya Arctaedius åkte ut förra veckan.

– Vi fick lite av en storasyster-lillasyster-relation så vi kommer absolut fortsätta att prata och träffas även om inte båda är kvar i "Idol".

Ann Edliden/TT

Fakta: Veckans låtar

Paulina Pancenkov – "Survivor" (Destiny’s Child)

Herman Silow – "Crazy in love" (Beyoncé featuring Jay-Z)

Niklas Hultberg – "We are young" (Fun. featuring Janelle Monáe)

Caspar Camitz – "Fallin’" (Alicia Keys)

Ella Hedström – "Bad guy" (Billie Eilish)

Nadja Holm – "Finesse" (Bruno Mars, Cardi B)

Mattias Nederman – "Stay with me" (Sam Smith)

Simon Karlsson – "When you were young" (The Killers)

Nova Luther "Dancing on my own" – (Robyn)

Affe Hagström "Sittin’ on the dock of the bay"– (Otis Redding)