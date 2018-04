ABBA återförenade – har spelat in ny musik för första gången på 35 år

I ett pressmeddelande skriver bandets manager Görel Hanser att ABBA, som var verksamma åren 1972-1982, kommer att ge ut två nya låtar.

”Vi kände alla fyra att efter 35 år skulle det vara roligt att gå samman igen och gå tillbaka in i studion. Och det gjorde vi. Och det var som att tiden stått still och att vi bara varit iväg på en kortare semester. En extremt njutningsfull upplevelse!” skriver bandet i pressmeddelandet enligt Aftonbladet.

Det ska handla om två låtar, som bandet spelade in förra sommaren. En av låtarna, som har titeln "I still have faith in you", är planerad att framföras i amerikanska NBC och brittiska BBC i december i år i en specialsändning där låten framförs genom hologram.