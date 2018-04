Kristian Ekenberg: Demokratidödare är ett framtidsyrke

Dagens främsta diktatorer krossar inte demokratin med en järnnäve, utan de gömmer sig framgångsrikt bakom illusionen av demokrati.

När författarna till en ny bok om valmanipulation, ”How to rig an election”, sammanfattar sina idéer i en artikel i tidskriften The Spectator, konstaterar de att dagens hot mot demokratin inte består av oinformerade väljare som tidigare utan av felinformerade väljare, som aktivt har utsatts för missvisande information för att gynna en viss part.

Det är en läsning som ger en klump i magen inför det svenska valet i höst.

Forskarna Nic Cheeseman och Brian Klaas har rest över världen och samlat exempel på hur val manipuleras, såväl med nya digitala metoder som med old school-riggande. Till det förra hör appen i valet i Azerbajdzjan 2013 som fejkade transparens, men där resultaten var inlagda på förhand; det senare i det ukrainska valet 2004, där osynligt bläck användes på valsedlarna.

När ett val så enkelt kan stjälas, är det bara de mest tjockskallade despoterna som inte väljer den enkla vägen att köpa sig en valseger. En fejkad seger är också en seger och vacklande regimer kan få en energiinjektion av skönhetsopererade popularitetssiffror. Bakom ett draperi av skendemokrati kan de sedan också håva in bistånd.

Den senaste tidens Facebook-skandal, med det brittiska företaget Cambridge Analytica i fokus, har visat att valmanipulation inte bara är något som förekommer i avlägsna länder med skakig demokrati, utan även i länder vars demokrati tills helt nyligen har setts som robust.

Skillnaden med de felinformerade väljarna är att de dyker upp i vallokalerna, inte sällan med följden att en populistisk agenda gynnas.

Osynligt bläck har sina begränsningar, men med nya digitala möjligheter öppnar sig en helt ny värld av manipulation där valriggaren kan sitta i ett annat land och styra opinionsvindarna.

Författarna konstaterar att de oinformerade väljarna, som inte satt sig in i de politiska frågor som ska avgöras, tenderar att stanna hemma. Skillnaden med de felinformerade väljarna är att de dyker upp i vallokalerna, inte sällan med följden att en populistisk agenda gynnas.

Auktoritära ledare i kombination med multinationella företag som har som affärsidé att underminera den demokratiska processen är en svår motståndare och Nic Cheeseman och Brian Klaas är tydliga med att vi som inte önskar en sådan utveckling ligger steget efter.

Demokratidödare är, av allt att döma, ett framtidsyrke.

***

Till sist:

När tumultet kring Svenska Akademien till slut lagt sig något, efter det pudlande pressmeddelandet i förra veckan, kunde Horace Engdahl inte hålla sig från att röra om i myrstacken igen.

Flera repliker har blivit klassiska i detta haveri, och Horace Engdahl levererade ännu en. ”Vi grabbar talar inte om sånt”, sa han i P1 om anklagelserna mot den så kallade Kulturprofilen, som han själv framhållit som ett gentlemannaideal i en tidigare DN-artikel.

Sara Danius böcker har stödköpts i nätbokhandeln efter hennes klassiska knytblussorti häromveckan. Kanske planerar Horace Engdahl en ”Den sista grisen 2” och vill hålla grytan kokande?