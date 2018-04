Centerpartiet diskuterade i riksdagen det akuta trafikläget på Södertörn

Förutom arbetsgruppen deltog Anders Åkesson från trafikutskottet, Per Lodenius, riksdagsledamot för Centerns Stockholmsregion och Kerstin Lundgren, som representerar regionen i EU.

Efter att Stockholms Hamnar fått klartecken att bygga en stor hamn i Nynäshamn, har beslutet fattats att allt gods som nu tas in i Stockholmregionen via Värtahamnen i Stockholm, flyttas till Norvik när hamnen är klar år 2020, det vill säga om två år. När hamnen är fullt utbyggd kommer trafiken att öka med runt 350 000 tunga fordon per år, 350 000 långtradare som ska samsas med alla andra trafikanter på vårt, som vi redan vet, undermåliga vägnät.

Centerns arbetsgrupp presenterade sitt förslag, en tvärförbindelse med både bilväg och järnväg från Norvik rakt västerut, med anslutning till E4 vid Vagnhärad/Hölö. Den nya tvärleden, som vi kallar E4 Syd, skulle ge en enorm miljövinst genom att undvika tung trafik i tätbebyggda områden och korta vägsträckan markant. Eftersom vi redan nu har ett stadigt växande problem med tunga transporter från och till den befintliga hamnen i Nynäshamn, på främst väg 225, mottogs vårt förslag med intresse och vårt kommande trafikkaos ses med stort allvar.

Det är skrämmande att Centern står ensamt i att driva denna centrala fråga i Nynäshamns kommun, sedan 1990.

Centerns förslag, tvärförbindelse E4 Syd och den sedan länge diskuterade överfarten Haninge – Skärholmen är två helt separata delar och båda kommer att behövas om Stockholms södra regioner ska ha möjlighet att växa och utvecklas.

Det är skrämmande att Centern står ensamt i att driva denna centrala fråga i Nynäshamns kommun, sedan 1990. För hela östra Stockholm borde det här vara den bästa lösningen för dem som ska söderut. För all hamntrafik som ska gå in i Mellansverige och söderut borde också det här alternativet vara det bästa för miljön, då vägen kortas 12 mil tur och retur. Inget av de andra politiska partierna i regionen verkar eller vågar inte inse att vi står inför en enormt stor utmaning och att det är bråttom!

Centerns Peter Wennerberg har lagt fram ett förslag i Nynäshamns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, om att bilda en opolitisk arbetsgrupp i ärendet. Ingen från majoriteten har reagerat eller svarat på förslaget.

Hur de styrande i Nynäshamns kommun väljer att negligera det största trafik- och miljöhotet som kommunen och hela Södertörn kommer att drabbas av inom loppet av ett par år är ofattbart.

Karolina Johansson-Starck

Peter Wennerberg

Centerpartiets arbetsgrupp för en ny tvärled på Södertörn