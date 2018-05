Södertörnskommunerna har gjort för lite för väg 225 – folkvalda bär ansvar för kommande trafikkaos

Om två år öppnar Norvik, den nya hamnen i Nynäshamn. Hamnen har dimensionerats för minst 200 000 lastbilar per år, i snitt 550 lastbilar per dag. Under hektiska dagar kan det mycket väl resultera i att 1 000 lastbilar letar sig ut från Nynäshamn och vidare ut i Sverige.

Det är en självklarhet att sjötransporter skall nyttjas i större utsträckning för att avlasta tåg- och vägnät. Det är också en självklarhet att godstransporterna inne i och genom Stockholm måste minska, dessutom är det ett faktum att infrastrukturen på Södertörn lider av växtvärk och är underdimensionerad. Det är därför ett under hur våra folkvalda blundar för hur transportstråken i dag samverkar och hur den krassa verkligheten gör att lastbilschaufförer väljer den snabbaste vägen från A till B.

Lastbilstransporter till och från Norvik kommer gå via riksväg 73 (Nynäsvägen), länsväg 259 (Jordbro/Huddinge, blivande Tvärförbindelse Södertörn) eller länsväg 225 via Vårsta. Godstransporter söderut kommer högst sannolikt välja väg 225 i stället för att lägga till minst 30 minuter på omvägen över länsväg 259.

Det är uppseendeväckande hur våra folkvalda blundat för ansvaret och vikten av att så snart som möjligt färdigställa Tvärförbindelse Södertörn och bygga ihop den med Förbifart Stockholm. På samma sätt blundar dessa folkvalda inför behovet att bygga om och miljösäkra väg 225.

Södertörnskommunerna borde gemensamt ha uppvaktat den rödgröna regeringen för att säkerställa att förbättringsarbetena startade omedelbart. Trafikverkets regleringsbrev skrivs trots allt av regeringen och dessa vägbyggen måste prioriteras. Regionens kommuner bör kontakta Trafikverket för förhandlingar om förskotteringslån så att byggstart kan tidigareläggas. Den föreslagna planen, Sveriges transportsystem 2018-2029, innebär ett senareläggande av Tvärförbindelse Södertörn. Det finns inte heller några som helst planerade åtgärder för väg 225 stora nog att erbjuda lindring av de kommande trafikproblemen. Södertörnsborna kommer således att få leva med långa köer och överbelastade vägar fram till år 2030.

Resultatet av denna politiska blunder blir en kraftig ökning av trafiken genom Vårsta. En kraftig ökning av tung lastbilstrafik på Essingeleden och genom Stockholms södra förorter.

Låter det rimligt? Låter det långsiktigt? Den 9 september kräver vi förändring!

Christopher Frantz, Medborgerlig Samling, distriktsstyrelse Stockholm

Martin Elmberg, Medborgerlig Samling Botkyrka, tidigare strateg Trafikverket