Ni Thailandsresenärer är ansvariga för att polarisarna smälter

Jag är en kvinna i åldern 60-plus som oroas mycket över vår miljö. Jag läste nyligen att yngre ser miljöfrågan som mycket viktig medan endast 2-3 procent i min egen åldersgrupp anser det.

Jag mår illa över alla som flyger fram och tillbaka till Thailand, Dubai och så vidare för ett par veckors solande när vi vet hur allvarligt klimathotet är!

13,2 kvadratmeter smält polar-is är du som åker fram och tillbaka till Thailand ensam ansvarig för! Reser ni en familj på fyra är det fyra gånger så mycket! Alltså 52,8 kvadratmeter! Ni kan ju tänka själva hur mycket det blir om man räknar hela flygplanet!

Sedan stannar det ju inte med det! Vi kör bil: på landsbygden finns ofta flera bilar per familj, plus skotrar, fyrhjulingar etc. Alltså, vad är det för fel på oss? Många av oss har barn och barnbarn men ändå tycker vi inte att vi behöver bry oss om vad som händer om 50 år! Varför ska vi det – då är ju vi döda!

Vi oroar oss över ”flyktingkris”, men den som lever om 50 år kommer att få känna av vad verklig flyktingkris vill säga. Då kommer klimatflyktingar från Afrika, Indien etc att invadera oss! Men som sagt, då är ju vi döda ...

Jag vill väldigt gärna ha svar från er som reser. Hur kan ni vara så cyniska? Själv är jag ingen ”mupp” utan en intelligent kvinna som tar del av forskarrapporter och som tänker längre än näsan räcker.

Ullis