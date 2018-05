Lokalpolitiker svarade på frågor under PRO:s månadsmöte

I god tid innan mötet började var det nästan fullt på Mysingen i Folkets Hus. Drygt 100 personer hade satt sig runt borden och många hade betalt för en kopp kaffe och fått med sig en kopp till bordet och även försett sig med nyinköpta lotter.

Av de tio inbjudna partierna kom alla utom SD. Uppe på scenen satte sig våra lokala politiker, sida vid sida längs ett långt bord. Efter att ordförande Whille hälsat alla välkomna tog dagens moderator, Lars Lindberg, över ordet och förklarade dagens upplägg. Först gav alla en tvåminuterspresentation av sig själva och vad partiet brinner mest för inför valet. Så frågor och sedan en kort avslutning.

Lena Dafgård (SN) började och efter presentation så lyfte hon bland annat fram arbete för alla samt nybyggande av olika former av äldreboenden. Antonella Pirrone (KD) berättade att de värnade om barn och äldre, vill ha fler vuxna i klassrummet samt en förenklad biståndsbedömning vid behov av vård- och omsorgsboende. För (C) var Barbro Gard Wihlén på plats och med sina 60 år i politikens värld var hon dagens nestor! Att kunna påverka och välja sitt boende tillhör framtidsplanen för partiet.

Agneta Tjärnhammar (M) tyckte vi inte skulle gnälla så mycket utan försöka påverka mer och låta utveckla och bygga nya tillgängliga bostäder i hela kommunen. Befria Sunnerbo från skolmatsalen sades också innan Britt-Marie Jakobsson (PPiN) tog över ordet och tyckte att äldreboenden och maten samt vården för äldre borde prioriteras mer.

Daniel Adborn (L) ville satsa mer på våra lokala skolor och göra stadsmiljön tillgängligare samt bygga fler anpassade boenden. Bengt Holwaster (MP) vill att man satsar på valfrihet till vård och äldreboende. Patrik Isestad (S) sa att vården förändras och att vi måste följa med, samt att det är viktigt med att bygga nya bostäder och vårdplatser för äldre. Miriam Malm (V) fick avsluta första delen med att (V) vill ha förenklade, rättvisa samt generösa biståndsbedömningar och att det byggs bostäder av alla typer som äldre har råd med.

Så började frågorna om inte så hagla in så i alla fall droppa in från publiken. Först ut var frågan om parkeringstiden i garaget vid Stadshusplatsen. Önskan om tre timmar även inne i garaget besvarades av (L) med att frågan har utretts i parkeringsplanen och att någon ändring just nu inte är aktuell. Hur kommer man till sjukhuset i rullstol utan att gå runt kvarteret var en annan fråga. (M) berättade att i affären med Alkärrsplanen ingick en ny entré till sjukhuset och enbart en ny entré blir otroligt dyrt. (S) kommenterade att huset måste bli tillgängligt för alla och tillfälliga lösningar diskuteras.

Ett annat ämne som lyftes var frågan om varför vi inte har fria broddar? Utredningen visar att det skulle kosta mer för kommunen att skänka bort dem än för oss att gå till affären och köpa dem.

Så var det dags för en avslutningsrunda för lokalpolitikerna. (V) tyckte att vi skulle tänka på att rösta och att välja rätt. S: Bygg flera boenden för 70+ och för yngre och satsa mer på skolan. (MP): Äldrepolitiska programmet är viktigt liksom lokaltillagad mat och högkostnadsskydd även för tandvård samt värdesäkrad pension. (L): Miljön i staden och arbetet. (PPiN): Önskar fler röster på partiet för att kunna påverka. Fler bussar, akutmottagning i kommunen dygnet runt, hälsosammare mat och gärna en sinnenas trädgård. (M): Bygga äldreboenden, ge boendegaranti, ha fler händer i vården genom säkrare vikarietillsättning. (C): Avlastning för dem som vårdar hemma, ge dem trygghet. (KD): Bygg bostäder efter livets behov, utbilda fler i demensvård, tillse att det finns sköterskor med medicinskt ansvar även inom tandvård på boendet. (S)N: Önskade likvärdighet i allt i hela kommunen med fler äldre i vården och i skolan och fler gemensamma träffar.

Whille tackade så alla för att de kommit och deltagit under dagen och bjöd så alla till kaffeborden för nu kom det termosar och smörgåsfat utburna av den flinka personalen. Sorlet tilltog i salen och de sista lotterna såldes ut inför dagens avslutande dragning.

Men innan dess skulle vi när påtåren var urdrucken ha lite medlemsinformation. Hemliga resorna blir av med cirka 80 personers deltagande och även Halland är fullbokad medan till Österrike i augusti finns några platser kvar. Höstens resor kommer Marianne att presentera på informationsmötet i augusti. Lars Lindberg berättade att dessvärre blev PRO-vetarna utslagna.

Lars tar med sig sin Vikingacirkel till Djurgården den 17 maj för att besöka Vikingamuseet och letar sig fram med tåg, buss och spårvagn dit. Tågavgång 09.10 och främre delen gäller. Kulturkommittén arbetar vidare enligt sitt program närmast med opera på Folkets Hus och meddelar glatt genom Stephanie L att 40 biljetter nu finns för den som vill se Fanny & Alexander på Dramaten den 25 november. Det blir bussresa in dit.

Whille berättade så att vi har beslutat om ett extra månadsmöte den 23 maj då vi ämnar hålla en minimässa. Olika företag har anmält intresse för att komma på våra månadsmöten och demonstrera sin verksamhet men vi har inte tyckt det varit lämpligt av olika skäl. Nu bjuder vi in dem och alla pensionärer till en minimässa vid ett och samma tillfälle och vi hoppas på att det förutom vår egen loppis kommer 5-8 företag.

Så skvallrade Whille vidare att i september är Vinylkompaniet inbokade, tackade för visat intresse under eftermiddagen och gav mikrofonen till Lill-Britt för lottdragning på hembakade kakor och broderade kort.

Berit Åberg