Högtryck på väg: ”Kan bli väldigt varmt”

Under fredagsförmiddagen mulnar det på och det blir molnigt i länet. Men till kvällen skingras molnen och det kommer att klarna upp och bli en klar och fin fredagskväll. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 11-14 grader.

– Under lördagen blir det uppehållsväder men molnigt under förmiddagen. Under eftermiddagen klarnar det upp men molnen kan dröja sig kvar lite i de södra delarna. Men nu kommer värmen med temperaturer mellan 16-18 grader. I vissa områden kan temperaturen stiga till 20 grader, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Under söndagen blir det i stort sett likadant väderläge med molnigt på förmiddagen och klart och varmt på eftermiddagen. Under söndagseftermiddagen kommer det bli drygt 20 grader.

– I början på nästa vecka ligger högtrycket kvar och det ser mycket lovande ut. Under tisdag-onsdag blir det ännu lite varmare med rena sommarvädret. Lokalt kan det bli väldigt varmt med temperaturer uppemot 25 grader.