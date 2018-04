Kallt på valborg – men till helgen kommer värmen

– På valborgsmässoafton blir det mest uppehållsväder med 10-12 grader under dagen. Under kvällen sjunker temperaturen ner till 7-9 grader. Det kan bli ännu kallare senare på kvällen, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Under natten mot 1 maj drar ett regnområde in över länet som kommer att dra bort på morgonen.

Det molniga vädret drar bort under 1 maj och solen kan titta fram, men det är fortfarande risk för skurar. Senare under dagen blir det varmare och det kan bli 14-15 grader varmt.

Under resten av veckan blir det fortfarande ostadigt med flera regnområden. Men mellan skurarna kommer solen att värma.

- Framåt helgen växer det in ett högtryck. Det ser lovande ut med stora chanser till sol och mellan 15-20 grader. Högtrycket förstärks under helgen och det soliga och varma vädret ligger kvar under början av nästa vecka, säger Per Holmberg.