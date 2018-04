Nattens nyheter: Så var natten och så blir dagens väder

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

För Plus-kunder:

► De kan ge storslam för Nynäshamn i Guldtuben: ”Jag är första svarta kvinnan som blir nominerad”

► De flyttbara blommande skottkärrorna är tillbaka i Nynäshamns centrum

► Arkitekttävling ska ge plan för 200 nya bostäder: "Vill ha massor av kreativa idéer"

Väder:

Under dagen varvas en del soliga perioder med att moln drar in, på dagen 9-13 grader. Under eftermiddagen och kvällen lokala skurar. Sydvästlig vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Sport:

För Plus-kunder:

► Innebandyklubbar inleder samarbete – söker spelare till nytt division 5-lag

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NHP) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Nynäshamnsposten

Instagram: @nynäshamnsposten