Naturskyddsföreningen höll årsstämma

Nynäshamns Naturskyddsförening har hållit sin Kretsstämma, närmare bestämt 21 mars. De vanliga punkterna gicks igenom. Som övrig fråga diskuterades ”ejder eller mink”. Som informationspunkter berättades om den för dagen rätt nya domen om förbud att tömma Kalkbrottssjön i Stora Vika på vatten. En dom i Mark- och Miljööverdomstolen Svea Hovrätt vi är nöjda med, minst sagt!

En annan information handlade om Länsstyrelsens beslut att upphäva en strandskyddsdispens på Lisö, en dispens som Miljö – och Samhällsbyggnadsnämnden fattat i strid mot förvaltningens förslag. Kanske är sista ordet inte sagt ännu, det är föreningen som överklagat och fått med sig Länsstyrelsen, vi väntar så klart med tillförsikt på fortsättning.

Efter den formella biten tog Maria Landin vid, för att berätta om Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Maria är fortfarande kvar, men har hunnit inneha ett flertal befattningar, och sett mycket vatten flyta under broarna. Under 30 år har Maria hunnit se både den politiska nämnden i aktion, och tjänstepersonernas samma resa under organisationsförändringar.

En avslappnad dialog fördes om allehanda frågor, där Riksföreningen fick en god inblick i en lokalkrets verksamhet och kontakter.

Leif Branting NNF