Tog in 350 liter alkohol till Nynäshamn – sa att han skulle ha allt själv: Nu döms mannen för smuggling

I mitten av mars gjorde tullen i Nynäshamn ett beslag på 50,8 liter sprit och 297 liter starköl. Det är 40,8 liter mer sprit och närmare 190 liter mer starköl än vad Tullverket satt som referens för hur mycket som bedöms kunna vara köpt för privat bruk.

Åklagaren menar att mannen bröt mot förbud och villkor när han förde in alkoholen i landet och lät bli att anmäla den till tullbehandling. Men mannen, som är i 40-årsåldern, förnekar brott och uppger att han skulle använda all alkohol för eget bruk. Vidare uppger mannen att han inte känt till reglerna om hur mycket alkohol som får föras in i landet, men det spelar enligt åklagaren ingen roll.

I domen framgår det att mannen via sms fått beställningar och diskuterat pris på alkohol. Dessutom har fotografier på stora mängder alkohol och på olika papper från Tullverket hittats i mannens telefon.

Nu döms han i Södertörns tingsrätt för smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Innan domen kom hade mannen suttit frihetsberövad i tre veckor.